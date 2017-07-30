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Katar, Suudi Arabistan'ı yalanladı!
Katar, Suudi Arabistan'ı yalanladı!
31.07.2017 00:10:49

Katar, Suudi Arabistan'ı yalanladı!

Katar Vakıflar ve İslami işler Başkanlığı, Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlerin, krizin üretilmesinin ardından Katar devletine karşı yapılan kampanyalar çerçevesinde olduğunu söyledi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, Suudi Arabistan basınında yer alan "Doha, Katarlılara hac kayıtlarını kapattı" söylemlerinin "yalan haber" olduğunu belirterek, bu tür haberlerin gerçekleri çarpıtma ve Katarlı hacıların önüne engel koyma girişimleri olduğunu kaydetti. 

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda Suudi Arabistan basınında yer alan yalan haberler, söz konusu ülkeler tarafından krizin üretilmesinin ardından Katar devletine karşı yapılan kampanyalar çerçevesindedir. Bu durum gerçekleri çarpıtma ve Katarlı hacıların önüne engel koyma girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının, durumun "Krallığın üst düzey yetkililerin elinde" olduğunu gerekçe göstererek, hacıların güvenliği ve işlemlerinin kolaylığını garanti verme konusunda Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı ile iletişime geçmediği belirtildi.

İslam'ın esaslarından biri olan hac farizasını siyasileştirme çabasının üzüntüyle karşılandığı ifade edilen açıklamada bu durumun birçok Müslümanı hacdan mahrum bırakabileceği kaydedildi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi Müdürü Ali Sultan el-Müseyfiri de her yıl olduğu gibi geçen mart ayında Katarlı vatandaşlar için bir ay boyunca hac kayıt idaresinin açık olduğunu ve bu süre zarfında 20 bin kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın bakanlıkla iletişime geçmeyip bunun yanı sıra hacıların güvenliği ve işlemlerinin kolaylığına garanti vermemesi, hac organizasyonunu yapan şirketleri tedirgin etti. Özellikle son birkaç hafta içerisinde bazı Katarlı umrecilerin engel ve baskılara maruz kalması da bunu tetikledi."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da, Katar kriziyle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın hac meselesini siyasileştirme girişimini reddediyoruz. Suudi Arabistan, Katarlı hacıları diğer tüm Müslümanlar gibi kutsal topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyar. Hiçbir ülkenin bunu siyasileştirmesini ve farklı amaçları için kullanmasını kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.


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