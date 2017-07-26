26.07.2017 19:37:39

Katar Şeyhinin Marmaris'teki 5 yıldızlı oteli tahliye ediliyor

Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani'nin Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 5 yıldızlı oteli tahliye ediliyor.



Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani'ye ait olan Marmaris ilçesi Uzunyalı sahilindeki 5 yıldızlı Munamar Otel, 2010 yılında bir işletmeciye yıllığı 1 milyon 200 bin dolara kiraya verilmişti.



Şeyh Al Thani'nin yaşadıkları anlaşmazlık sonucu işletmeci aleyhine açtığı davanın Al Thani'nin lehine sonuçlanmasının ardından otelde tahliye işlemlerine başlandı. Bugün öğleden sonra güvenlik güçleri eşliğinde otele gelen icra memurları tahliye işlemlerini başlattı.



Otelde çoğunluğu yabancı 400 kişinin tatil yapmakta olduğu öğrenildi.