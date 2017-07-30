30.07.2017 18:32:07

Katar krizinin asıl nedeni ortaya çıktı: Laiklik..

Katar’a abluka uygulayan beşli Arap ülkelerinin asıl amacı ortaya çıktı. Amaç, Ortadoğu'da laik hükümetler kurmak olduğu anlaşıldı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington büyükelçisi Yusuf El-Uteybe, Katar ile olan sorunun diplomatik sorun değil, felsefi sorun olduğunu ve BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn'in görüşüyle alakalı olduğunu söyledi.

“LAİK HÜKÜMETLER İSTİYORUZ”

Amerikan PBS kanalına açıklamalar yapan Uteybe, “Amerika'daki büyükelçiliğimiz bu konuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Katar ile aramızda Ortadoğu'nun geleceğiyle ilgili görüş ayrılıkları bulunuyor. Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Ürdün ve Bahreyn, Ortadoğu için laik hükümetler kurmak isterken Katar bunun tam aksini istiyor ve bu yönde çalışıyor“ dedi.

Katar'ın son 15 yıl içinde Müslüman Kardeşler (İhvan), Hamas, Taliban ve Suriye ile Libya'da bazı silahlı grupları desteklediğini söyleyen Uteybe, “Katar'ın bu şekilde hareket etmesi, beşli Arap ülkelerinin görüşü ve planlarıyla tamamen çakışıyor” dedi.

“KATAR AHLAKİ ZAFER ELDE ETMİŞTİR”

Kuveyt Ümmet meclisi eski üyesi Nasır Duveyli, BAE Washington büyükelçisinin açıklamalarına tepki göstererek şunları söyledi: Katar bu son Körfez krizinde muazzam bir ahlaki zafer elde ederek bu Arap ülkelerin böyle çuvallamasına neden olmuştur.