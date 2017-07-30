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Katar karşıtı bloktan yeni karar!
Katar karşıtı bloktan yeni karar!
30.07.2017 21:42:31

Katar karşıtı bloktan yeni karar!

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar'a karşı yeni bir karar aldı.

Reuters'un haberine göre; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'ın acil durumlarda hava koridorunu kullanmasına izin verecek. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'ın acil durumlarda hava koridorunu kullanmasına izin verecek.

NE OLMUŞTU?

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziranda Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katara abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.


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