22.07.2017 12:39:36

Katar'ın imdadına Türk malları yetişti

Katar'ın özellikle temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Türk mallarına yönelmesi bu ülkeye ihracata olumlu yansıdı.

Bölgesindeki bazı ülkelerin siyasi ve ekonomik yaptırımlarına hedef olan Katar'ın başta gıda olmak üzere ihtiyaç duyduğu malları Türkiye'den karşılaması, bu ülkeye ihracatı olumlu etkiledi. Katar'a ihracat, yaptırımların başladığı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 51,5 artarak 53,5 milyon dolara ulaştı.

Katar'a yönelik olarak haziran ayının başından bu yana uygulanan yaptırımlar ve sonrasında Türkiye ile bu ülke arasındaki yakınlaşma, ticari ilişkilere ivme kazandırdı. Son dönemde Katar'dan Türkiye'ye bakan düzeyinde birçok resmi ziyaret gerçekleşirken, hız kazanan ilişkiler dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin, yaptırımların başladığı haziran ayında Katar'a yaptığı ihracat bir önceki aya göre yüzde 51,5 artarak 53,5 milyon dolara yükseldi.

İhracatta gıda ürünleri ön plana çıkarken, yaş meyve sebze satışı 32,5 katlık yükselişle 30 bin dolardan 975 bin dolara yükseldi. Bu dönemde su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı yaklaşık 10 kat artarak 1 milyon 306 bin dolardan 13 milyon 6 bin dolara, hububat ve bakliyat ürünleri satışı 1,7 katlık yükselişle 1 milyon 601 bin dolardan 2 milyon 662 bin dolara çıktı.

Müteahhitler için de fırsat olabilir

Türk müteahhitlerin Ortadoğu'da en fazla iş üstlendiği 3'üncü, küresel ölçekte ise 7'nci pazar olan Katar ile yakınlaşmanın bu sektör için de yeni iş fırsatları yaratması bekleniyor.

Katar'ın, kendisine yaptırım uygulayan ülkelerin firmalarının işlerini askıya alması ve yeni ihalelere katılmalarının engellenmesi yönündeki kararları bu ülkede iş yapan Türk müteahhitler açısından olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre, 2000 ile Haziran 2017 döneminde Türk firmaları Katar'da toplam tutarı 14,1 milyar dolar olan 128 proje üstlendi.

Söz konusu yatırımlar arasında, altyapı ve üstyapı işleri çerçevesindeki boru hattı, endüstriyel ve petrokimya tesisleri, yol, köprü, tünel, liman, havaalanı, iş merkezi, sosyokültürel alanlarla konut projeleri yer aldı.