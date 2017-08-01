01.08.2017 14:20:00

Katar ICAO'YA yeniden başvuracak!

Katar, abluka uygulayan ülkeler üzerindeki hava koridorunun tamamen açılması talebiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne yeni bir başvuruda bulunacak.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti, abluka uygulayan ülkelerin Chicago Sözleşmesi'ne (Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi) uyması için ICAO'ya yaptıkları başvuruda olumlu gelişmeler katedilmesi üzerine bu adımı atmaya karar verdiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Katar'ın sunduğu şikayet üzerine ICAO Konseyi dün Kanada'nın Montreal kentinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ICAO, söz konusu ülkeleri, Chicago Sözleşmesi'ne uymaya ve sivil havacılığın sürdürülebilmesi için iş birliğine devam etmeye çağırmıştı.

Bakan Saliti de dün Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan açıklamasında, ICAO'nun Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ı, Chicago Sözleşmesi'ne uymaya davet etmesiyle ilgili olarak, "Abluka uygulayan ülkeleri sözleşmeye uymaya zorlayarak ilerleme katettik." ifadelerini kullanmıştı.

Saliti, söz konusu ülkelerin, Katar'a havadan abluka uygulayarak ayrımcılık yaptığına ve bunun da Chicago Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna işaret etmişti.

Öte yandan Montreal'deki toplantı öncesi Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan ve ülkedeki Sivil Havacılık Otoritesi'nin yazılı açıklamasına dayanan haberde, Katar ile ilişkilerini kesen 4 Arap ülkesinin, acil durumlarda Katar uçaklarının kullanabileceği 9 acil hava koridoru tahsis ettiği bilgisi verilmiş, Katar ise bu açıklamayı yalanlamıştı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.