23.07.2017 20:18:40

Katar Emiri Al Sani CENTCOM Komutanı Votel’i kabul etti

Katar Emiri Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel’i kabul etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, Katar'ın başkenti Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda bulunan ofisinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Leonard Votel ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede başta savunma konularındaki işbirliği olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ele alındığı aktarılarak, toplantıda iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin terörle mücadele alanındaki ortak operasyonlarının da görüşüldüğü ifade edildi.

Votel'in, terörle mücadele konusunda Katar'ın rolünden dolayı Al Sani'ye teşekkür ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden 6 Haziran'da yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edilemeyeceğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti, bakın! Aşırıcılık ve tüm referanslar Katar'a işaret ediyordu. Belki de bu terör dehşetin sonunun başlangıcı olacak." ifadelerini kullanmıştı.