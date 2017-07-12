12.07.2017 13:08:15

Katar'dan Türkiye'ye açık çek! Büyük bir fırsat

Katar Ekonomi Bakanı, 'Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Thani Ankara'da bir araya geliyor.

Katar Ekonomi Al Thani görüşmeden önce yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle...



- Katar 2022 için öteleme yok, Türk şirketler çalışmaya devam ediyor.



- Katar'a Türk İş Dünyasını davet ediyoruz.



- Katar Havayolları sorunsuz çalışmaktadır, yeni hatlar açtık.



- Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat!