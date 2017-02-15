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Katar'da Türk okulu açıldı
15.02.2017 15:31:54

Katar'da Türk okulu açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine başkent Doha'da inşa edilen Doha Büyükelçiliği Türk Okulu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'ın başkenti Doha'da Türk okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Kalın, "Türk-Katar ilişkilerini taçlandıran bu proje, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek ve Katar'da yaşayan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının çocuklarına hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

250 öğrenci kapasiteli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki senede tamamlanan 250 öğrenci kapasiteli okul, yabancı dil ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretim veriyor.

Toplam 10 bin metrekare alana kurulu okulda, ilk ve ortaokul öğrencileri eğitim görüyor. Okulda laboratuvar, kütüphane ve spor alanları bulunuyor. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekareye ulaşan okulda 15 öğretmen ve 2 idari görevli dahil olmak 22 kişi istihdam ediliyor.

TAV İnşaat himayesinde inşa edilen Türk okulu, 20 milyon Türk lirasına mal oldu. Geçen sene ekim ayında eğitim-öğretime başlayan okul, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Katar Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor.


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