Katar'da Erdoğan'ın Dev posteri asıldı

28.07.2017 23:44:53

Katar'ın başkenti Doha'daki bir alış veriş merkezine Körfez krizinde gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri asıldı.

"Katar Mall" isimli alış veriş merkezine asılan dev Erdoğan posteri, Katarlılar tarafından büyük ilgi gördü.

Alışveriş merkezindeki ziyaretçiler siyah beyaz renkteki postere, Erdoğan'a "minnet ve şükranlarını" ifade eden yazılar yazarak, imzalarını attı.

Posteri imzalayanlardan Salim Hamad AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu poster, Katarlıların Türkiye'nin şerefli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sembolik bir takdiridir. Bu posterle ona ve Türk halkına teşekkürlerimizi gösteriyoruz." dedi.

Meryem adlı başka bir Katarlı ise "Ülkemizin yanında duran ilk kişi Erdoğan'dır. Türkiye ve Katar birbirine büyük bir kardeşlik bağıyla bağlıdır. Erdoğan'ı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.