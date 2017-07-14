14.07.2017 16:04:16

Katar'a ilk kez ihraç edilecek

Mersin'de üretilen Eğriçayır balı bu yıl ilk kez Katar'a ihraç edilecek. Bal üreticisi büyüyen ihracat pazarından ve artan rekolteden memnun.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen Eğriçayır balı, bu yıl ilk kez Katar'a da ihraç edilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bal üreticisi Celal Çay, "Başta İsviçre, Almanya, Ürdün, Dubai ve Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ediyorduk ancak bu yıl ilk kez Katar'dan teklif aldık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda balımızı Katar'a da göndereceğiz" dedi.

Bu yıl havaların karlı ve bol yağışlı gitmesinden ve çiçeklerin daha erken açmasından dolayı rekoltenin geçen yıllara kıyasla 4 kat arttığını ifade eden Çay; Eğriçayır balının, dünya genelinde yapılan en iyi bal yarışmalarında binlerce çeşidin arasından son 5 yılda 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 üçüncülük elde ettiği söyledi.