18.07.2017 19:19:59

Katar'a asker takviyesi

Çorlu'da bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Topçu Alay Komutanlığı'ndan 25 askerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Katar'a gittiği belirtildi.

Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Topu Alay Komutanlığı'ndan Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek subay, astsubay ve erbaşların bulunduğu 25 kişilik grubun sabah saatlerinde Çorlu Havalimanı'ndan Katar'a uçması planlanmıştı. Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan uçuşların uygun olmaması nedeniyle, askeri personel ancak öğleden sonra havanın elverişli olması üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçakla Doha'ya gitti.

Askerlerin ardından, Doha'ya araç sevki de yapılacağı kaydedildi.