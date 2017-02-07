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Kastamonuspor'da hedef Play-off oynamak
07.02.2017 18:41:37

Kastamonuspor'da hedef Play-off oynamak

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, hedeflerinin sezon sonunda Play-off oynamak olduğunu belirterek, ligde aldıkları üst üste galibiyetle bunu da gösterdiklerini kaydetti.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, hedeflerinin sezon sonunda Play-off oynamak olduğunu belirterek, ligde aldıkları üst üste galibiyetle bunu da gösterdiklerini kaydetti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, üst üste aldığı üç galibiyetle ligde tüm gözleri üzerine çekti. İkinci yarıya yenilenmiş kadro ile çıkan Kastamonuspor 1966, oynadığı 4 karşılaşmadan 10 puan toplayarak büyük bir çıkış yakaladı.

İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde takımın son durumunu değerlendiren Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, son olarak kendileriyle aynı puana sahip Aydınspor 1923 ile karşı karşıya geldiklerini ve tek vücut olarak bu karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcularıyla adeta tek vücut haline geldiklerini ve bunun son derece sevindirici olduğunu ifade eden Doğan, "Kastamonuspor 1966'nın her şeyinin geçici isimlerden olduğunu unutmayalım. Kastamonuspor 1966, Kastamonu'nun malıdır. Bizler geçici Kastamonu kalıcıdır. Bu yüzden herkesin takıma destek vermesi gerekiyor" dedi.

Aydınspor 1923 karşısının çor geçeceğini bildiklerini anlatan Doğan, "Gördüğümüz gibi de zor geçti. Rakibe fazla pozisyon vermememize rağmen karamboldan pozisyon buldular ve bunu da değerlendirdiler. Ağır sahada iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma da bunu anlattım. Ağır şartlarda iyi dayandılar. İyi mücadele ettiklerini kendilerine söyledim. Ancak bu maçı unutmaları gerektiğini söyledim. Artık Etimesgut maçına konsantre olduk. Bu çıkışı devam ettirmek zorundayız. Deplasmanda Etimesgut'u da yenerek daha üstlere tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

İkinci yarıya yenilenmiş bir takım ile sahaya çıktıklarını ve son derecede başarılı olduklarını söyleyen Doğan, sezon sonunda hedeflerinin Play-off oynamak olduğunu belirterek, "Gizli istediğimiz bir hedefimiz vardı. Takım olarak birinci devrede kadro derinliğimiz yoktu. Şuan ikinci devre başlamasıyla birlikte eksikleri bulunan 6-7 oyuncumuza rağmen iyi ilerliyoruz. Play-off potasına 5 puanlık bir farkımız bulunuyor. Gün geçtikçe de kapatıyoruz. Play-off'u biz artık saklamaya gerek duymuyor ve istediğimizi bilinmesini istiyoruz. Bunun için Aydınspor 1923 karşılaşmasında olduğu gibi her maçımızda taraftarımız bize aynı şekilde destek versin. Biz, inşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf olacağız" şeklinde konuştu.

Rakibin özelliklerine göre takım oluşturduklarını ve sahaya çıkmadan rakibi çok iyi analiz ettiklerini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızın hepsini hazır tutmamız lazım. Bunun örneğini de maçtan hemen sonra burada ağır bir idman yaptırıyoruz. Bu 11 kişiyle gidecek takım değil, 26 kişinin 26'sını da hazır tutmamız gereken uzun bir maratondur. Çalışmamız bu doğrultudadır."

Kastamonuspor 1966 olarak takım olduklarını ve as-yedek oyuncu diye bir kavram olmadığını sözlerine ekleyen Doğan, "Takımızda her oyuncunun ayrı görevi bulunuyor. KSK 1966 olarak derin bir kadromuz var. Takım oyuncuları idmanda çok ciddi bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Her oyuncu gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İyi olan herkes forma şansı bulacaktır. Önemli olan isimler değil, Kastamonuspor'dur. Kim forma şansı bulursa sahaya her şeyini vermelidir. Herkes hazır olmalıdır. Biz bunu başarmak için kadroda olmayan oyuncularla bile yoğun tempoda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etimesgut karşılaşmasını da değerlendiren Doğan, Etimesgut karşısına çok farklı bir takım ile çıkacaklarını ve deplasmanda oynamalarına rağmen iyi bir futbol ile inanılmaz bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti.

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