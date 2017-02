16.02.2017 17:25:29

Kastamonuspor 1966'nın birlik gecesine destekler sürüyor

Kastamonu Entegre, Kastamonuspor 1966'ın birlik gecesi için 100 adet davetiye alarak destek verdi.

Kastamonu Entegre, Kastamonuspor 1966'ın birlik gecesi için 100 adet davetiye alarak destek verdi.Kastamonuspor 1966 için 5 Mart'ta düzenlenecek olan 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, 100 davetiye alarak destek çıktı.Şehrin tanıtımı açısından lokomotif bir rol üstlenen, spor konusunda Kastamonu'nun adını tüm Türkiye'ye duyuran ve son yıllarda aldığı şampiyonluklar ve başarılı sonuçlarla Kastamonuluların gururu olan Kastamonuspor 1966 için 5 Mart'ta Elit Balo Salonu'nda düzenlenecek geceye destekler gederek artıyor. Bu kapsamda şehrin tanıtımdaki yüzü Kastamonuspor'a büyük bir destek de Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi'den geldi. Kulüp Başkanı Metehan Babaş'ın ziyaret ettiği Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Fabrikalar Direktörü Enüs Koç ve Mali İşler Müdürü Ramazan Demir, böyle anlamlı bir organizasyona katılarak Kastamonuspor'a destek olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, 'Birlik Gecesi' için 100 adet davetiyeyi aldılar.Gördükleri desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ise harcadıkları çabaların karşılığının Kastamonu ve Kastamonuspor sevdalıları tarafından da destek bulmasının önemli bir durum olduğunu kaydetti. Babaş, "Biz, Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş başta olmak üzere hem yönetim kurulu üyelerimiz hem de kulüp idarecilerimiz, futbolcularımız, hocalarımız hepimiz büyük bir çaba gösteriyoruz. Bizim buradaki tek derdimiz Kastamonuspor'un başarısıdır. Kastamonuspor bu şehrin takımıdır. Bu sebeple de ben Kastamonuluyum diyen herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Atacağımız her doğru adım, yapacağımız her doğru iş, elde edeceğimiz her başarı Kastamonu'nun adına daha yukarılara taşıyacaktır. Bugün Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi de kulübümüze önemli bir katkı da bulunarak bizleri yalnız bırakmayacaklarını göstermişlerdir. Kendilerine bu duyarlılıkları ve destekleri için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.Birlik ve beraberlik kavramının Kastamonu için çok büyük bir önem arz ettiğini dile getiren Kulüp Başkanı Metehan Babaş, "5 Mart'ta organize ettiğimiz birlik gecesi aynı zamanda önemli bir moral gecesi de olacaktır. Şehrin desteğini görmek ve Kastamonuspor'un arkasında Kastamonuluların sonuna kadar durduğunu göstermek hiç şüphesiz ki gücümüze güç katacaktır. Play-Off mücadelesi verdiğimiz bu dönemde gerek maddi gerek manevi her destek çok büyük önem arz ediyor" dedi.