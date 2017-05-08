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Kastamonuspor 1966, Hatayspor'u yenerek tur atladı
08.05.2017 21:12:23

Kastamonuspor 1966, Hatayspor'u yenerek tur atladı

Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u karşılaşmanın normal süresinde 1-0 yenilmesine rağmen uzatmaya giden karşılaşmada seri penaltı atışlarıyla 3-2 yenerek tur atladı.

Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u karşılaşmanın normal süresinde 1-0 yenilmesine rağmen uzatmaya giden karşılaşmada seri penaltı atışlarıyla 3-2 yenerek tur atladı.

Kastamonuspor 1966, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Hatayspor üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorla karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonrası Kastamonuspor 1966, Hatayspor'u 3-2 yenerek Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final karşılaşmasında tur atlayarak yarı finale yükseldi.

Kastamonuspor 1966-Hatayspor karşılaşması öncesinde bazı taraftarlar, davul-zurna ekibiyle birlikte karşılaşmanın oynanacağı Gazi Stadyumuna kadar yürüdü. Karşılaşma sonunda da taraftarlar, sahaya giderek futbolcular ve yöneticilerle birlikte tur sevincini yaşadı. Çiftetelli oynayarak tur sevincini yaşayan taraftarlar, bir süre sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-off mücadelesinde Hatayspor'u yenerek tur atladıklarını söyledi. Başkan Babaş, "Kastamonu halkı adına çok mutluyuz. Tabii ki zorlu bir mücadele oldu. Deplasmanda 1-0 öndeydik. Saha avantajını kullandık. Burada yine aynı oyun stilimizi sergiledik fakat tabii ki futbolu içinde her şey var. Uzatmaları oynadık ve penaltılar neticesinde skoru koruyarak, skor önceliğine geçerek yarı finale kaldık. Kastamonu halkı adına çok mutluyuz. Ben şahsım adına da çok mutluyum. Bu başarıyı binlerce taraftarımız, ilçelerimizden gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Kastamonu halkına her şey yakışır. İnşallah yarı final maçımızda da, ilk maçımız Cuma günü. Aynı coşkuyla, aynı öz güvenle sahaya çıkacağız ve mücadelemizi ortaya koyacağız. Ben inanıyorum ki biz tam bir ekip olduk, tam bir aileyiz. İnşallah PTT 1. Lig'e çıkarak mutluluğumuzu tüm Kastamonu halkı ile paylaşırız. Yolumuz açık olsun" dedi.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ziya Doğan ise, son 1 haftadır çok iyi bir takımla oynayacaklarını bildiklerini ifade ederek, "Son 1 haftadır çok iyi bir takımla oynayacağımızı, deplasmanda 1-0'ın bizleri rehavete kaptırmaması gerektiğini oyuncularıma anlattım. Maçta da gördüğünüz gibi rakip Hatayspor çok iyi futbol oynadı. Biz de takımın iyi oyununa direnç gösterdik. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı, rakibe pozisyonlar verdik. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele geçirdik. Ama gol atmakta zorlandık. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Sonuçta penaltılarla da olsa turu geçtik. Bir şeyi söylemek istiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ligin son maçını oynadığımız maçtan sonra 5 gün içerisinde oynadık. Sonra 4 günde bir maç oynadık. 4 gün 4 gün derken finali 5 gün sonra oynadık. Yani böyle bir en azından 1 hafta ara vermeleri gerekiyordu. Bu lig angarya ligi olmamalı. En yüksek derecedeki heyecanı, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik ekibi ile yaşadık. Tabii biz Türkiye bilmiyor. Bu takım düşme potasında ikinci yarı ligde kalsın diye kadro yapıldı. Ama ben şunu söyledim. Bu takım Play-off oynayacak ve bu takım finale çıkacak. İnşallah Allah bunu gerçekleştirecek. Büyük bir mücadelemiz var. İnşallah sonunda gülen taraf biz oluruz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımız muhteşemdi. Bu maçtan sonra hemen dinlenmeye geçmeden bir sonraki maçı düşünmek zorundayız" diye konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Ziya Barcı da, şunları kaydetti:

"4 gün önce Antakya'da 1-0 mağlup olduğumuz bir maç vardı. Sahamızda oynadığımız maçta da Kastamonuspor'a karşı maçın büyük bir çoğunluğunda üstündük. Bugün de ilk maçın telafisi için sahaya çıktık. 1-0'lık mağlubiyetin önemli olmadığını biliyorduk. Takımım maçın her dakikasında Kastamonuspor'a karşı üstündü. Golü de bulduk. Goller de bulabilirdik. Kastamonuspor da pozisyonlara girdi. Bizim mutlak gol pozisyon sayımız daha fazlaydı. Uzatmalar ve en son penaltılar oldu. Penaltılar biraz beceri biraz da kısmet artık. Şans Kastamonuspor'a güldü. Kastamonuspor'u tebrik ediyorum. Kalan maçlarında başarılar diliyorum"
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