17.02.2017 13:15:31

Kastamonu OBM'den orman köylüsüne 44 milyon 630 bin TL katkı

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu'da orman köylüsüne 44 milyon 630 bin TL katkı sağladı.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu'da orman köylüsüne 44 milyon 630 bin TL katkı sağladı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Kastamonu'daki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 44 milyon 630 bin TL kredi desteği verildi.Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kastamonu'da da güneş enerjisi, süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, fenni arıcılığı ve süt koyunculuğu başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine 44 milyon 630 bin TL kredi desteği sağladı. Bu miktarla Kastamonu, Orköy desteğini en fazla alan il oldu.2003 yılından bu yana toplamda şehirde 7 bin 104 aileye destek veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017 yılında da 200 aileye 2 milyon 500 bin TL destek vermeyi hedefliyor.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak orman köylülerini de düşündüklerini ve onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini belirterek, bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.