24.02.2017 19:30:01
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu satarken S.E.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kastamonu'da uyuşturucu satan bir kişi tutuklandı
Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu satarken yakalanan bir kişi, tutuklandı.Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu satarken yakalanan bir kişi, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu satarken S.E.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.