24.02.2017 19:30:01

Kastamonu'da uyuşturucu satan bir kişi tutuklandı

Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu satarken yakalanan bir kişi, tutuklandı.

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Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu satarken yakalanan bir kişi, tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu satarken S.E.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.