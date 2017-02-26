26.02.2017 15:53:17

Kastamonu'da 'Bypass' ameliyatı yapılabilecek

Kastamonu Devlet Hastanesinde 'Bypass' ameliyatı yapılabilecek.

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Kastamonu Devlet Hastanesinde 'Bypass' ameliyatı yapılabilecek.Kastamonu Devlet Hastanesinde bypass ameliyatı yapılması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kastamonu'yu ziyarete gelen ve yeni devlet hastanesinde incelemelerde bulunan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Yöneticisi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Paç, yeni hastanede donanımın üst seviyede olduğunu belirterek, ameliyat yapılmasının önünde hiçbir engel olmadığını kaydetti.Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Yöneticisi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Paç, yeni devlet hastanesini ziyaret ederek anjiyografi laboratuarını, kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesini ve yoğun bakımları kapsayan bir dizi incelemelerde bulundu.İncelemeleri sırasında hastanenin mevcut fiziki şartlarını tıbbi cihaz donanımını üst düzey olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Paç, "Yeni devlet hastanesinin yurt dışı görevlendirmelerimde karşılaştığım sağlık tesislerinden hiçbir farkı yok. En kısa zamanda muhtemelen önümüzdeki hafta için bypass operasyonlarına gönül rahatlığı ile başlayabiliriz" diye konuştu.Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mustafa Uyanık ise, "Yüksek İhtisas Hastanesi bizim referans hastanemiz. Yeni binaya taşınma sürecinde ara verdiğimiz anjiogarfi işlemine çok şükür yeni hastanemizde başladık. İnşallah Mustafa Paç hocamızın da ifada ettiği gibi önümüzdeki hafta Yüksek İhtisas Hastanesi'nden gelecek bir akademisyen ekibi ile beraber ilimize hayalini kurduğumuz by pass ameliyatlarını da Kastamonu'muza kazandırmış olacağız" dedi.Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Yöneticisi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Paç'ın hastane ziyaretine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mustafa Uyanık, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, kalp damar cerrahisi, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, yoğun bakımlar ve ameliyathanelerin sorumluları eşlik etti.