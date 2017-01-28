29.01.2017 00:01:46

Kastamonu'da beyaz eşya yüklü tır yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine giden Bayram Dönertaş idaresindeki 05 FP 262 plakalı tırda yangın çıktı. Tır şoförü yangını fark etmesi sonrası aracı ana yoldan çıkararak kavşak çalışmasının yapıldığı boş yola soktu. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında Tosya D-100 karayolu trafiğe kapandı. Yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.