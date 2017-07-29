29.07.2017 21:25:59

Kastamonu'da 16 yaşındaki garson bıçaklı kavgada öldü

İki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki garson hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cebrail Mahallesinde bir işyerinde oto yıkamacı olarak çalışan 17 yaşındaki E.K. ile bir kafede garson olarak çalışan 16 yaşındaki Ali Osman Duvar arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine E.K., tartıştığı Ali Osman Duvar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ali Osman Duvar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Osman Duvar kurtarılamadı. Olay sonrası emniyet güçleri, E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



