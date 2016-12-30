30.12.2016 19:23:17

Kastamonu, Çankırı ve Sinop kartpostalları yola çıkıyor

Travel Turkey İzmir 2016 Turizm Fuarı'nda Kastamonu, Çankırı ve Sinop standlarından ziyaretçiler tarafından gönderilen yüzlerce kartpostalın Türkiye'nin 21 farklı şehrindeki sahiplerine gönderimine başlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Travel Turkey İzmir 2016 Turizm Fuarı'nda Kastamonu, Çankırı ve Sinop standlarından ziyaretçiler tarafından gönderilen yüzlerce kartpostalın Türkiye'nin 21 farklı şehrindeki sahiplerine gönderimine başlandı.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Travel Turkey İzmir 2016 Turizm Fuarı'nda katılımcıların ilgisini çeken nostaljik bir halkla ilişkiler etkinliği düzenlendi. Fuar süresince Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a ait kartpostalları yazarak 1980'lere ait PTT posta kutusuna atan ziyaretçiler, bu etkinlik ile nostalji yaşama fırsatını elde ettiler.Kartpostallar 21 farklı şehre gidiyorFuar süresince yoğun ilgi gösterilen etkinlikte ziyaretçiler tarafından Türkiye'nin 21 farklı şehrine kartpostal gönderimi gerçekleştirildi. Fuar sonrasında illerine göre ayrılan kartpostallar yılbaşı öncesinde fuar katılımcılarının sevdiklerine ulaştırılmak üzere PTT şube müdürlüklerinden postalanmaya başlandı.Yalnızca fuar ziyaretçilerine değil, farklı kitlelere de ulaşma imkânı sağlayan kartpostallar ön tarafında illerin doğası, tarihi, kültürü, turizm değerleri ve Bölge insanının günlük yaşamından kesitler içeren fotoğraflar bulunurken, arkada ise o fotoğrafın gerçek hikâyesi ile birlikte, temenniler ve adres bilgileri yer alıyor.