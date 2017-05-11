11.05.2017 20:26:14

Kassam komutanının katilinin yakalanması

Hamas, İslami Cihad, Halk Cephesi, Demokratik Cephe ve El-Ahrar Hareketi:- 'İçişleri Bakanlığının Fukaha'nın katilini ortaya çıkararak gerçekleştirdiği büyük başarı, İsrail güvenlik güçlerine ve işgaline vurulmuş büyük bir tokattır'

Gazze'deki 5 Filistinli grup, Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın katilinin yakalanmasını, İsrail güvenlik güçlerine vurulmuş güçlü bir tokat olarak nitelidi.

Hamas, İslami Cihad, Halk Cephesi, Demokratik Cephe ve El-Ahrar Hareketi'nin yayınladığı ortak yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığının Fukaha'nın katilini ortaya çıkararak gerçekleştirdiği büyük başarı, İsrail güvenlik güçlerine ve işgaline vurulmuş büyük bir tokattır." ifadesi kullanıldı.

Katile en büyük cezanın verilmesinin istendiği açıklamada, Gazze'nin, düşmanların tuzaklarına rağmen güvenli bir yer olarak kalacağı ve İsrail ile onun casuslarının bu güven ortamını bozamayacağı kaydedildi.

"Abluka altındaki yaralı Gazze, halkımıza ve serbest bırakılan tutuklulara, güvenliğimizi hiç kimsenin tehdit edemeyeceği, bu güvenliğin halkın desteğini alan direniş tarafından sağlandığı mesajını vermektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Fukaha suikastından İsrail sorumlu tutuldu.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bugün yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha suikastının sorumlusunun yakalandığını açıklamıştı.

İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, 24 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

