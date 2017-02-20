20.02.2017 17:23:06

KASKİ'den üç ihale

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, üç ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, üç ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, "Söz konusu ihaleler; 0-25 ve/veya 0-30 mm kırma taş malzeme temini, Tomarza ilçesi, Kevenağıl mahallesi içme suyu inşaat yapımı ile KASKİ idare binası çatı ve dış cephe mantolama işi ihaleleri" dedi.KASKİ'nin resmi web sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı yayınlanan ihalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve teklifleri hakkında şunları söyledi:"0-25 ve/veya 0-30 mm kırma taş malzeme temini ihalesine 4 firma katıldı. Firmalar ve teklifleri:Solmazlar Hafriyat 1.063.750,00 lira, İloğlu Yapı İnşaat 1.191.400,00 lira, Nurdal Mermer Madencilik 1.200.650,00 lira, Yerginler Hafriyat 1.822.250,00 lira.Tomarza ilçesi, Kevenağıl mahallesi içme suyu inşaat yapım işi ihalesine 7 firma katıldı. Bunlardan; Osman Altuntepe - Altuntepe İnşaat 172.000,00 lira, Motif İnşaat 179.215,00 lira, Ahmet Erol Mühendislik 208.000,00 lira, Mehmet Yıldırım- Yıldırım İnşaat 224.750,00 lira, Korkmazlar İnşaat 242.375,00 lira, Effe Yatırım Taah. İnş. 282.579,00 lira, Şaban Yıldırım- Yıldırım Hafriyat 314.400,00 lira teklif verdi.KASKİ idare binası çatı ve dış cephe mantolama işi ihalesine ise 7 firma katıldı. Teklifleri ile birlikte firmaların isimleri; Kaybosan İnşaat 1.070.000,00 lira, Özcanlar İnşaat 1.094.500,00 lira, Mehmet Mirap 1.141.000,00 lira, Aydınlar İnşaat 1.438.000,00 lira, Mehmet Yüksel 1.451.299,00 lira, Ahmer Hafriyat 1.453.000,00 lira, Korkmazlar İnşaat 1.470.000,00 lira teklif verdi."