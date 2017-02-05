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Kasımpaşa uzatmada turladı
05.02.2017 19:03:42

Kasımpaşa uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada topla buluşan Mehmet Güven'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Osmanlıspor savunmasından atılan uzun topa iyi hareketlenen Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ramazan topu ayağıyla kontrol etti.

25. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasına giren Adem'in soldan kale sahası içine gönderdiği topta arka direkte Eduok bomboş pozisyonda ıska geçti.

43. dakikada Castro'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda Hakan Arıkan'ın temasının ardından direğe çarpan top tekrar Hakan'a çarpıp oyun alanına geri döndü.

54. dakikada Koray'ın sağ kanattan son çizgiye inerek ortasında Rusescu'nun ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67. dakikada rakibinden sıyrılıp son çizgiye inen Koray'ın ortasında ceza sahası içinde Musa'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

71. dakikada Prochazka'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Biofuma'nın ceza sahasına girip vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

99. dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında Musa Çağıran'ın yükselip kafa vuruşunda kaleci Ramazan, gole izin vermedi.

112. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla hareketlenen Turgut Doğan Şahin'in sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Sadiku xx, Titi xx, Veigneau xxx, Abdullah xx, Castro xx (Guanca dk. 81 x), Popov xx, Adem xx, Eduok x (Tunay dk. 67 xxx), Koita x (Turgut Doğan dk. 106 xxx)

Yedekler: Eray, Bozhikov, Otigba, Shala

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Osmanlıspor: Hakan xxx, Koray xx, Prochazka xx, Numan xx, Pinto xx (Webo dk. 115 ?), Musa xxx, Mehmet xxx, Regattin xx, Maher xx (Carlos dk. 46 xx), Bifouma x, Rusescu x (Delarge dk. 80 x)

Yedekler: Karcemarskas, Muhammed, Aykut, Erdal, Webo

Teknik Direktör:Mustafa Reşit Akçay

Gol: Turgut Doğan Şahin (dk. 112) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Abdullah, Sadiku, Veigneau (Kasımpaşa), Maher, Koray, Bifouma (Osmanlıspor)

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