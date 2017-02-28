28.02.2017 21:09:53

Kasımpaşa Rizespor maçında ilk yarı golsüz geçildi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Karşılaşmayı önceki gün Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerini ziyaret eden İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de seyretti.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)20. dakikada İgiebor'un ara pasında topla buluşan Edomwonyi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmanın son anda müdahalesinde tehlike uzaklaştırıldı.23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda top üstten auta gitti.KÜNYEStat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xxKasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx, , Tunay x (Eduok dk. 37 x), Adem xx, Koita xxYedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah, Turgut Doğan, GuancaTeknik Direktör: Kemal ÖzdeşÇaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Oboabona xx, Yaakoubi xx, Dhurgham İsmail xx, Robin Yalçın xx, Igiebor xx, Oğulcan xx, Petrucci xx, Jantscher xx, Edomwony xxYedekler: Muhammed, Tuszynski, Kweuke, Saadane, Oğuzhan, Recep, FinkTeknik Direktör: Hikmet KaramanSarı kart: Yaakoubi (Çaykur Rizespor)