28.02.2017 21:09:53
Karşılaşmayı önceki gün Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerini ziyaret eden İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de seyretti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada İgiebor'un ara pasında topla buluşan Edomwonyi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmanın son anda müdahalesinde tehlike uzaklaştırıldı.
23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda top üstten auta gitti.
KÜNYE
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx, , Tunay x (Eduok dk. 37 x), Adem xx, Koita xx
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah, Turgut Doğan, Guanca
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Oboabona xx, Yaakoubi xx, Dhurgham İsmail xx, Robin Yalçın xx, Igiebor xx, Oğulcan xx, Petrucci xx, Jantscher xx, Edomwony xx
Yedekler: Muhammed, Tuszynski, Kweuke, Saadane, Oğuzhan, Recep, Fink
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı kart: Yaakoubi (Çaykur Rizespor)
Kasımpaşa Rizespor maçında ilk yarı golsüz geçildi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyorZiraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmayı önceki gün Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerini ziyaret eden İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de seyretti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada İgiebor'un ara pasında topla buluşan Edomwonyi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmanın son anda müdahalesinde tehlike uzaklaştırıldı.
23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda top üstten auta gitti.
KÜNYE
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx, , Tunay x (Eduok dk. 37 x), Adem xx, Koita xx
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah, Turgut Doğan, Guanca
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Oboabona xx, Yaakoubi xx, Dhurgham İsmail xx, Robin Yalçın xx, Igiebor xx, Oğulcan xx, Petrucci xx, Jantscher xx, Edomwony xx
Yedekler: Muhammed, Tuszynski, Kweuke, Saadane, Oğuzhan, Recep, Fink
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı kart: Yaakoubi (Çaykur Rizespor)