05.02.2017 16:24:48

Kasımpaşa'da dostluk rüzgarları

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. İki takım taraftarları, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla dostluk mesajları verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. İki takım taraftarları, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla dostluk mesajları verdi.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. İki takım taraftarları tribünlerde dostluk mesajları verdi. Karşılaşma başlamadan önce Kasımpaşa taraftarları, Osmanlıspor lehine tezahüratlarda bulunurken, konuk ekibin taraftarları da 'Kasımpaşa' diye tempo tuttu. Ardından iki tribün karşılıklı olarak tezahüratlar yaptı. Seremoni sonrasında hem Kasımpaşa taraftarları hem de Osmanlıspor taraftarları, iki takımı el ele tribünlere çağırdı.