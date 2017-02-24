24.02.2017 21:51:53

Kasımpaşa, Bursa maçında sonuç farklı geldi

Kasımpaşa ile Bursaspor Süper Lig'in 22. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Kasımpaşa, Bursaspor'u ağırladı. Konuk ekipte Ertuğrul, ceza alanı içinde elle müdahalesi sonrası 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı atışını kullanan Titi, Paşa'yı öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı kontrolü tamamen eline alan Kasımpaşa, 63 ile 68'de Koita ve 77'de Tunay'ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Paşa, evinde Başakşehir'den sonra Bursaspor'u da 4 gol atarak gönderdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 28'e yükselterek Bursaspor'la puanını eşitledi.