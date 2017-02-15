15.02.2017 10:09:50

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, işsizlik kasım ayında yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

Ajanslarda yer alan habere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 12,1'e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak, 3 milyon 715 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, ekimde yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyordu. Kasımda tarım dışı işsizlik, 1,9 puanlık artışla yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,5 puanlık artışlayüzde 22,6 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,6 puanlık artışla yüzde 12,3 oldu.

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