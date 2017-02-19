19.02.2017 10:25:58

Kasaplar Meydanına modern dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'nin asırlık buluşma mekanı Kasaplar Meydanını hem tören hem de dinlenme alanı olarak yeniden düzenlerken bölgeye estetik açıdan da değer katacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'nin asırlık buluşma mekanı Kasaplar Meydanını hem tören hem de dinlenme alanı olarak yeniden düzenlerken bölgeye estetik açıdan da değer katacak.Yeni park ve meydan düzenlemeleriyle kentlilere nefes alacakları yeni mekanlar oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğlililerin asırlık buluşma noktası Kasaplar Meydanını da yeniden düzenliyor. Meydandaki yeşil dokuya ilave olarak, uygulama çalışmaları başlatılan yeni semt parkı, 5 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Meydanın önünde bulunan dükkanların drenaj sorunlarına da cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, meydandaki mevcut yolu granit küp taşlarla döşeyip ağaç altlarına ziyaretçilerin gölgesinde dinlenebileceği ahşap kent mobilyaları koyacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin konumlandıracağı havuz ile çocuklar hareketli su oyunları oynayabilecek; eğlenceli ve serinletici bir alana sahip olan meydan aynı zamanda estetik görünüme de kavuşacak. Ayrıca alanda bulunan Atatürk büstünün yeri daha merkezi noktaya çekilerek Kasaplar Meydanı tören alanı işlevinde de kullanılacak.