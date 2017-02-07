07.02.2017 16:48:04

Kasa hırsızları yakalandı

Gaziantep'te soygun için girdikleri iş yerinde 2 ton ağırlığındaki para kasasını açamayınca otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen zanlılar yakalandı.

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Gaziantep'te soygun için girdikleri iş yerinde 2 ton ağırlığındaki para kasasını açamayınca otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen zanlılar yakalandı.Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz şahıslar, bir iş yerinden çaldıkları 2 tonluk para kasasını otomobilin arkasına bağlayarak götürmeye çalışmış, bağladıkları ipin sürekli kopması sonucu günün ağarmasıyla birlikte kasayı bir ara sokakta bırakarak kayıplara karışmıştı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin güvenlik kameraları ve çevrede yapmış oldukları araştırma sonucunda Mehmet S. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs adresine ulaşarak gözaltına aldı.Öte yandan, geçtiğimiz hafta Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerine girerek kasada bulunan 160 bin TL'yi çalan Hüseyin K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.Olay sonrası her 3 şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.