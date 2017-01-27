27.01.2017 15:06:23

Kartepeli yaşlılar, hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı, Kartepe'deki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarını hayatlarında ilk kez sinema ile buluşturdu.

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Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı, Kartepe'deki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarını hayatlarında ilk kez sinema ile buluşturdu.İhtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hastalıklarında, ev ve kişisel temizliklerinde, tadilat ihtiyaçlarında yardımcı olan Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı, çalışmalarını sürdürüyor.Devam eden çalışmalar kapsamında Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı ekipleri, ilçedeki yaşlı Kartepeliler'i hayatlarında ilk kez sinema ile tanıştırdı. Kartepeli yaşlılar, "Olanlar Oldu" isimli komedi filmini izleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe katılan büyükler, projenin kurucusu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e ve Alo Evlat Hattı ekibine teşekkür edip dua ettiler.