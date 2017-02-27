27.02.2017 14:25:21
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir süredir Ruhsat Müdürü Semra Begeç tarafından vekaleten yürütülen Zabıta Müdürlüğü koltuğuna Ali Özbayraklı'yı atadı.
Kartepe'nin yeni zabıta müdürü Ali Özbayraklı
Kartepe Belediyesi bünyesinde 10 yılı aşkın süredir çalışan Ali Özbayraklı, Zabıta Müdürü görevine getirildi.Kartepe Belediyesi bünyesinde 10 yılı aşkın süredir çalışan Ali Özbayraklı, Zabıta Müdürü görevine getirildi.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir süredir Ruhsat Müdürü Semra Begeç tarafından vekaleten yürütülen Zabıta Müdürlüğü koltuğuna Ali Özbayraklı'yı atadı.