03.03.2017 15:22:46

Kartepe Belediyesinden ihale duyurusu

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spora ve eğitime çok önem veren Kartepe Belediyesi, 'Spor Aletleri Alım İşi' ihalesi yapacak.

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Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spora ve eğitime çok önem veren Kartepe Belediyesi, "Spor Aletleri Alım İşi" ihalesi yapacak.Kartepeli kadınlar için, sağlıklı yaşam, sosyalleşme, özgüven, kişisel motivasyonun artması gibi kazanımlar sağlaması amacıyla mahallerde açılan ve çok fazla rağbet gören Kadın Spor Merkezlerinin sayısı artacak. Bu kapsamda gerekli alt yapının sağlanması için, Kartepe Belediyesi spor aletleri alım işi İle İlgili İhale Açtı. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce talep edilen, "Spor Aletleri Mal Alım İşi" için gerçekleşecek ihale, 6 Mart 2017 Pazartesi Günü Saat 10.00'da açık ihale usulü ile ihale yapılacak.Kartepe Belediyesi toplantı salonunda yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek. İhaleye ilişkin dokümanlar belediyenin internet adresinden görülebilir ve 100 TL karşılığı Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No 12 Kat 4 Kartepe Kocaeli adresinden temin edilebilir.