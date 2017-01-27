27.01.2017 18:21:07

Kartepe Belediyesi'nden tatil ruhsatları için son uyarı

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, hafta sonları ve resmi tatil günleri ticari faaliyetine devam etmek isteyen iş yeri sahiplerinin kanun gereği belirlenen harçları ödemek suretiyle hafta tatili ruhsatı almaları, yada yenilemeleri için hatırlatmada bulundu.

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Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, hafta sonları ve resmi tatil günleri ticari faaliyetine devam etmek isteyen iş yeri sahiplerinin kanun gereği belirlenen harçları ödemek suretiyle hafta tatili ruhsatı almaları, yada yenilemeleri için hatırlatmada bulundu.Ruhsat Denetim Müdürü Semra Begeç, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince tatil günlerinde çalışacak işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatlarını almaları veya yenilemelerinin önemini vurgulayarak Kartepe'de faaliyet gösteren esnafları uyardı. Henüz başvuruda bulunmayanların Kartepe Belediyesinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne son gün olan 31 Ocak tarihine kadar tebligatta bulunulması gerektiğini hatırlattı.Sözlerine hafta tatili ruhsat harçlarını ödeyen esnaflara teşekkür ederek devam eden Müdür Begeç, "İlçemizdeki işyeri sahipleri tatil ruhsatlarını, Ocak ayı sonuna kadar belediyemizden almaları veya yenilemeleri gerekmektedir. Hafta tatili ruhsatı olmayan işyerlerinin denetimler sırasında tespiti halinde haklarında para cezası işlemi yapılacağı için, işletmelerin 2017 yılı ruhsatlarını almaları ya da yenilemeleri için ruhsat fotokopisi ile belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.