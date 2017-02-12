12.02.2017 12:39:28

Kartepe Belediyesi'nden ihale

Kartepe Belediyesi araç lastiği alım işi ile ilgili ihale yaptı.

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Kartepe Belediyesi araç lastiği alım işi ile ilgili ihale yaptı.Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü'nce talep edilen, araç ve iş makinelerine lastik alım işi ile ilgili ihale İsmail Er'in Komisyon Başkanlığında, belediye toplantı salonunda yapıldı. Yaklaşık maliyeti 156 bin 476 TL olan ihaleye 2 firma katıldı. İhalede en yüksek teklif 126 bin 100 TL olarak verilirken en düşük teklif ise 116 bin 400 TL olarak verildi.Öte yandan Kartepe Belediyesi kaba inşaat malzemesi alım işi ile ilgili ihale açtı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce talep edilen, kaba inşaat malzemesi mal alım işi için gerçekleşecek ihale, 14 Şubat 2017 Salı günü saat 10.00'da açık ihale usulü ile ihale yapılacak. Belediye toplantı salonunda yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek.