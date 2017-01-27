27.01.2017 15:28:55

Kartepe Belediyesi'nden ihale

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü'nce talep edilen, elektrik enerjisi alım işi ile ilgili ihale düzenledi.

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Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü'nce talep edilen, elektrik enerjisi alım işi ile ilgili ihale düzenledi.Zuhal Ayhan Komisyon Başkanlığında toplanan ihale komisyonu, elektrik alım ihalesini belediye toplantı salonunda gerçekleştirdi. Düzenlenen ihaleye 3 istekli teklif verdi. İhalede en yüksel teklif 764 bin 736 TL ile verilirken en düşük teklif ise 744 bin 949 TL ile verildi. İhale komisyonu, verilen teklifler ayrıntılı olarak incelenmesi için ihalenin 1. oturum sonlandırıldı.