27.01.2017 18:18:35

Kartepe Belediyesi, Birlik caddesinde yağmursuyu ızgara çalışması yaptı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Arslanbey Birlik caddesi üzerinde yağmursuyu ızgara çalışması yaptı.

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Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Arslanbey Birlik caddesi üzerinde yağmursuyu ızgara çalışması yaptı.Kartepe ilçesinde aşırı yağışlarda su baskını yaşanan bölgelerdeki sıkıntının çözüme kavuşturulması ve ulaşımı güvenli hale getirmek amacıyla alt yapı düzenlemelerine hız verildi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kapsamda yürüttüğü çözüm odaklı hizmetlerine Arslanbey mahallesinde ızgara çalışması ile devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Ekipleri, Enverpaşa caddesi ile Birlik caddesinin birleştiği noktada yağmursuyu ızgara çalışması yaptı. Üniversite öğrencilerinin yaya geçişi sırasında oluşan su birikintilerinin hem yaya hem araç trafiği bakımından önem arz ettiği Birlik Caddesi üzerinde ekipler, 10 metre uzunluğundaki güzergaha ızgara döşedi.Ekipler güzergahta trapez kanal yardımıyla taşınan, tıkanıklık olan noktalara da müdahale etti. Yapılan çalışma ile üst kesimlerden gelen yağmur sularının akışına yön verilmesi sağlanarak su birikintisi ve olası taşkınların oluşmasının da önüne geçildi. Çalışmaları gören mahalle sakinleri, memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve ekibine zamanında müdahale edilerek çözüm üretildiği için teşekkür ettiler.