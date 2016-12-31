31.12.2016 17:00:06

Kartalkaya yolunda kalan araçları köylüler kurtarıyor

Bolu'da önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya, yılbaşını geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğrarken, araçlarıyla yolda kalanları ise köylüler kurtardı.

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Bolu'da önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya, yılbaşını geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğrarken, araçlarıyla yolda kalanları ise köylüler kurtardı.Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya yılbaşı öncesi yerli ve yabancı tatilcilerinin akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Kartalkaya'da tatilciler kilometrelerce uzunluktaki pistlerde kayak yaptı.Karayolları ekipleri tatilcilerin rahat ulaşım yapabilmesi için gün boyunca kar küreme çalışması yaptı. Yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Kartalkaya'ya çıkmak isteyen bazı sürücüler yolda kalırken, sürücülerin imdadına yol üzerinde bekleyen köylüler yetişti. Traktörleri ve zincirleriyle tatilcilerin imdadına yetişen köylüler, turizme katkıda bulunduklarını belirterek, "Bazı sürücülerin zincirleri olmuyor ve yolda kalıyorlar. Bazı sürücüler ise kardan dolayı araçları kaydığı için yol kenarına kayıyorlar. Biz de burada hem zinciri olmayanlara zincir temin ediyoruz hem de yol kenarına kayan araçları traktörlerimizle çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.