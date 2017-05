05.05.2017 15:19:03

Kartal Halk Eğitim Merkezi meslek edindirme kursları yıl sonu resim sergisi açıldı

Kartal Halk Eğitim Merkezi meslek edindirme kursları yıl sonu resim sergisinin açılışı Soğanlık Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Kartal Halk Eğitim Merkezi meslek edindirme kursları yıl sonu resim sergisinin açılışı Soğanlık Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen yıl sonu sergisine Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Resul Özdemir, Kartal Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Yücel Süslü, Önder Turmuş, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri katıldı. Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Resul Özdemir, kursiyerlerin yıl boyunca aldığı eğitimleri başarılı şekilde tamamladıklarını belirterek, Halk Eğitim Merkezinin meslek edindirmedeki önemine değindi. Özdemir, destekleri için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve ekibine de teşekkür etti."Kartal halkı her şeyin iyisine layıktır"Serginin açılış kurdelesini kestikten sonra bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, "Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Anadolu, tüm özellikleri içinde saklayan bir yelpazeye sahip. Kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz çok önemlidir. Kültürümüzün de ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkaran kadınlarımızdır. Burada kadınlarımızın emeği ve göz nuru eserler sergileniyor. Kartal Belediyesi, her zaman sizlerin yanındadır, kadının emeği olmadan, kadın olmadan, sanat olmadan bu ülkenin güzelliklerinin devam etmesi mümkün değildir. Kartal Belediyesi olarak sizlerin hayatın her alanında olmanızı istiyoruz. Özellikle böyle güzel eserlerin sanatın merkezi Kartal'da olması bizleri mutlu ediyor. Kartal halkı her şeyin en iyisine layıktır. Başta Kartal Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz ve tüm ekibi olarak sizlere desteğimiz her zaman devam edecek. Türkiye'yi, dünyayı, her yeri kadınlar kurtaracak diye bir sloganımız var. Hepinizin emeğine sağlık, her zaman yanınızdayız" dedi.Sergide Kartal Halk Eğitim Merkezinde 6 ay boyunca kurs öğretmeni Emine Oya Öznurlu'dan eğitim alan 50 kursiyerin yağlı boya ve karakalem 150 eseri yer aldı. Ayrıca kursiyerlerin yaptıkları birbirinden lezzetli ev yapımı ürünler de misafirlere ikram edildi. Sergi, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak.