27.01.2017 06:54:56

Kartal'da narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 06.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Kartal, Esentepe Mahallesi, Toros Caddesi'nde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste ekipler şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yaptı.Kartal İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 14 adreste çalışma yapılırken 16 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.