Kartal'da 94. muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının Şubat 2017 oturumu, Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı'nda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen 94'üncü muhtarlar toplantısına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün yanı sıra CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, Meclis Üyesi Mehmet Tirgil, Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ ve Kartallı muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlar, mahallelerine ilişkin sorunları dile getirdi.Muhtarları dinleyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Tranşelerle ilgili olarak başkan yardımcımız ve müdürümüz İSKİ ile görüşme yaparak 'Ya yapılan işi düzgün yapın ya da sizin müteahhitlerinize Kartal'da iş yaptırmayacağız' dediler. İSKİ biraz kendisine geldi. Alana tecrübeli elemanlarını yolladılar. Bundan sonra sanıyorum İSKİ'nin çalışma yaptığı yerlerde tranşe sorunu olmayacak. Metruk binalarla ilgili olarak bir ihale gerçekleştirdik. Bu kapsamda metruk binaların yıkımını yapıyoruz. E-5 altında yıkılacak bir binamız kaldı. Daha sonra E-5 üstüne çıkılacak. Yeni tespit edilen metruk binalar için de tekrar ihaleye çıkılacak. Muhtarlığınız dahilinde, bizim listemizde olmayan metruk bina varsa onları da dahil edelim" dedi."Bakanlıktan Kartal'ın dönüşümüne dair tam destek aldık"Kartal'da dönüşümle ilgili gelinen noktayı değerlendiren Başkan Altınok Öz, "Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzleme Daire Başkanlığı'ndan iki mühendis geldi. Kartal Belediyesinin kentsel dönüşüm hikayesini dinlediler, alanda gezdiler. Gururla söyleyebilirim ki 'Hiçbir belediyenin sizin seviyenize gelmesi mümkün değil. Bakanlıkla ilgili ne isteğiniz varsa yanınızdayız' dediler. Bu güzel sözleri söyleten ekibime de huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi."Türk siyasetine önemli katkıda bulunmuş Adnan Kahveci'yi rahmetle anıyorum"Adnan Kahveci'nin 24. ölüm yıl dönümüne değinen Başkan Altınok Öz, "Türk siyasetine önemli katkıda bulunmuş, kimliği ve kişiliği ile dürüst ve üreten bir politikacı olarak yerini almış Adnan Kahveci'yi rahmetle anıyorum. Öte yandan Belediyemizde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın milletvekili olması bizi mutlu etti. En azından Kartal'ın her sorununa ilgi gösteren bir milletvekilimiz var. Önümüzdeki dönemde de Kartal'dan genç arkadaşlarımızı hazırlayalım diyeceğim ama milletvekilliğinin bir fonksiyonu kalmadı. Önümüzdeki mevcut anayasa geçerse milletvekilleri ayrıcalıklı devlet memuru olacak. Kırmızı pasaportları olacak. Maaşları olacak. O kadar işte. Kanun yapma, kanun teklifi hazırlama gibi bir işlemleri olmayacak" diye konuştu.Gürer: "Yapılması planlanan değişiklikleri okuyun"Toplantıya katılan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de yaptığı konuşmada, "Hepinizi tek tek ziyaret etmek istedim ama çalışma koşulları çok yoğun olduğu için olmadı. Sizleri görünce duygusallığım da fazlalaştı. Başkanımızla çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Bizlere çok önemli katkıları oldu. Desteği için huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kartal benim için çok farklı bir dünya oldu. 6 yıllık bir süreçte yaşamımın geçtiği çoğu yerlerden çok daha güzel anılarımın olduğu bir yer. Ben bin 432 tane soru önergesi vererek 2016 yılının en çok soru soran vekiliyim. Niğde ile ilgili sorduğum sorular, bunların yarısını oluşturuyor. Diğer sorularım ise Türkiye'nin tamamını kapsıyor. Kartal'daki bilimsel kazıyı, Pendik-Haydarpaşa tren yolunu, kamulaştırma ile ilgili kanun teklifini Meclis'e taşıdım. Muhtarların birlik yasası ile ilgili olarak ve maaşları ile ilgili üç kez konuşma yaptım. Taşeron işçiyi en çok dile getirenlerden biri benim. Yerli ürün konusunda kanun teklifi verdim. Ama Türkiye'ye baktığımızda bazı illerin kendine has sorunları yıllardır sahiplenilmemiş. Bulunduğum yöre, ötelenen bir yer. Onun için biraz fazla dile getiriyorum. Ama Meclis'te konuşmadığımız konu yok. Bu dönemin Meclis'i, geçmiş dönemlerden çok daha farklı. Darbe dahil her şeyi gördük. Şimdi de bildiğiniz gibi anayasa süreci yaşanıyor. Keşke Meclis çalışmaları saat 7'den sonra da halka yansıtılabilse. 7'ye kadar yayın var ama bizler sabah saat 05.00'e kadar çalışıyoruz. Parlamenter sistem güçlendirilmeli. Seçim kanunu değiştirilmeli. Şeffaflık yasası gelmeli. İnsanlar, sorgulanan ve hesap verebilen konumda olmalı. Anayasayla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, şu değişiklikleri maddelerini alın okuyun. Bakanlar Kurulu var mı? Yok. Gensoru var mı ? Yok. Güvenoyu var mı? Yok. Bakanlar Kurulu olmadığı zaman parlamentoya bakan gelecek mi? Yok. Bakanın parlamento içinden çıkma gereği var mı ? Yok. Milletvekili seçmenin bir anlamı var mı? Milletvekili kanun hazırlayacak. Cumhurbaşkanı veto edip kendi istediğini koyunca onun koyduğu ile idare edeceksiniz. Fonksiyonu olmayan, yalnızca oraya gidince maaş alan, çok da üretken olmayan bir meclis olacak. İnsanlar kararını kendi versin. Şuraya oy verin demiyorum. Okuyun kardeşim. Bu ülkenin en büyük açmazı; çıkanı, yapılanı okumamak. Sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun" şeklinde konuştu.