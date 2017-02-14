14.02.2017 11:00:36

Kartal Belediyesinden sokak hayvanlarına dost eli

Kartal Belediyesi, soğuk hava şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına koşuyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kartal Belediyesi, soğuk hava şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına koşuyor.Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz'ün büyük hassasiyet gösterdiği, soğuk hava şartlarında yemek ve su ihtiyacını karşılayamayan sokak hayvanları için mama dağıtımı yapmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aydos Ormanı ve Poligon çevresindeki birçok noktaya mama dağıtıyor."Sahip çıkıyoruz"Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban, "Sokak hayvanları için yıl boyu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarımıza yaz aylarında su, kışın da kuru mama desteği sağlıyoruz. Sokak hayvanlarımızın sağlık sorunlarıyla da düzenli olarak ilgileniyor, onlara sahip çıkıyoruz" dedi.