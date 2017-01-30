30.01.2017 11:38:19

Kartal Belediyesi Trabzonlu minik yürekleri ısıttı

Kartal Belediyesi, kardeş belediye olduğu Trabzon Düzköy Belediyesi'yle bir süredir yürüttüğü görüşmeler sonucunda Düzköy Gökçeler İlköğretim Okulu'na kışlık giysi yardımı yaptı.

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Kartal Belediyesi, kardeş belediye olduğu Trabzon Düzköy Belediyesi'yle bir süredir yürüttüğü görüşmeler sonucunda Düzköy Gökçeler İlköğretim Okulu'na kışlık giysi yardımı yaptı.Eğitime her daim destek veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, kardeş belediye olan Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik'le el ele vererek Düzköy Gökçeler İlköğretim Okulu öğrencileri için giysi ve ayakkabı temin etti. Kartal Belediyesi tarafından Düzköy Belediyesi'ne gönderilen kışlık giysiler, Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik ile Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Türkmen ve belediye personeli tarafından Gökçeler İlköğretim Okulu'na ulaştırıldı.Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik tarafından çocuklara tek tek giydirilen kışlık giysiler, küçük yüreklerin mutlu olmasına yetti. Düzköy Gökçeler İlköğretim Okulu öğrencileri, mutluluklarını ellerinde taşıdıkları 'Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz' yazılı dövizlerle ifade ederek Başkan Altınok Öz ve Başkan Abidin Çelik'e teşekkür ettiler. Kışlık giysilerin öğrencilere verilmesinin ardından konuşan Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, "Kardeş belediyemiz olan Kartal Belediye Başkanımız Sayın Altınok Öz'e ve personeline, ilçemizde eğitim veren Gökçeler İlköğretim Okulu'na yapmış olduğu kışlık giysi yardımlarından dolayı şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.