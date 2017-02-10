10.02.2017 13:04:36

Kartal Belediyesi'nden 'sigaraya hayır' semineri

Kartal'da 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle düzenlenen seminerde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Kurban Yurt sigaranın zararları ve bırakma yöntemlerini anlattı.

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Kartal'da 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle düzenlenen seminerde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Kurban Yurt sigaranın zararları ve bırakma yöntemlerini anlattı.Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve özel bir hastane işbirliği ile 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle anlamlı bir seminer düzenlendi. Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Kurban Yurt, sigaranın zararları ve bırakma yöntemlerini anlattı.Sigaranın tam anlamıyla bir zehir olduğunu ve eroin kokain gibi maddelerden bir farkı olmadığını aktaran Yurt, diğer uyuşturucu maddelerin bireyin sosyal yaşamını da etkilemesi nedeniyle farklı görüldüğü; ancak temelde sigara içiciliğinin de madde bağımlılığı olduğunu söyledi. Sigaranın yüzde 92 ile akciğer kanserinin en önemli nedeni olduğunu belirten Op. Dr. Ziya Kurban, sigaranın yıllar süren bir intihar olduğunu belirtti.Sigarayı bıraktıktan 3 gün sonra nikotinin uyarıcı etkilerinin bittiğini söyleyen Yurt, sigarayı bırakmada en önemli faktörün psikolojik hazırlık olduğunu söyledi. Kendi kendine bırakmada başarı oranının yüzde 80 olduğunu belirten uzman doktor, önemli bir gün seçilerek sigaranın bırakılmasının etkili olabildiği söyledi.Bir gün boyunca içilen tüm sigaraların izmaritlerinin ve küllerinin bir kutuda toplanmasını dinleyicilere tavsiye eden Yurt, "Bu kutuyu kokladığınızda alacağınız koku kendinize ne yaptığınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Sigarayı bırakmak için önce kararlı olmanız gerekiyor. Çünkü içilen bir sigara, ikincisinin tetikleyicisidir. Azaltarak bırakmada başarı oranı sadece yüzde 6'dır. Sigarayı bıraktıktan sonra çıkan yoksunluk sendromları en fazla 48 saat içinde kaybolur. Sigarayı bıraktığınız zaman eğer 20 yıldan az ise vücudunuz sigara ve nikotinin etkilerini 3 yıl içinde temizliyor. 20 yıldan sonra kalıcı hasarlar kalıyor. Sigarayı bırakma konusunda tedavi yöntemleri ve yeni çıkan ilaçlar vardır; ancak en önemli olan sigarayı bırakma konusunda kişinin bağımlı olduğunu anlaması ve bu konuda bir karar vermesidir" dedi. Op. Dr. Ziya Kurban Yurt, seminerin ikinci bölümünde dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.