08.05.2017 17:16:44

Kartal Belediyesi, Halk Ozanı Ali Ekber Çiçek'i andı

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına 11 sanatçı katılarak merhum sanatçının türkülerini seslendirdi. Çiçek'in kızı Ebru Çiçek'in de babasının derlediği 2 türküyü seslendirdiği anmaya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel de katıldı. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği anma töreninde merhum sanatçının her biri gönüllere taht kurmuş eserleri seslendirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına 11 sanatçı katılarak merhum sanatçının türkülerini seslendirdi. Çiçek'in kızı Ebru Çiçek'in de babasının derlediği 2 türküyü seslendirdiği anmaya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel de katıldı. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği anma töreninde merhum sanatçının her biri gönüllere taht kurmuş eserleri seslendirdi.Kartal Belediyesi merhum halk ozanı Ali Ekber Çiçek'i bu yıl da unutmadı. Vefatının 11'inci yıl dönümünde Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program ile anılan ünlü halk ozanı Ali Ekber Çiçek için toplam 11 sanatçı sahne aldı. Kartal halkının yoğun ilgi gösterdiği ve salonun tamamen dolduğu anma gecesinin sunuculuğunu Başak İkiz gerçekleştirdi. Sanatçılar; Aysun Gültekin, Berrin Sular, Cengiz Özkan, Ebru Çiçek, Erdoğan Eskimez, Gülseven Medar, Hüseyin Turan, Özlem Eskimez, Özcan Türe, Tolga Sağ, Zafer Gündoğdu'nun sahne aldığı etkinlik adeta bir türkü şölenine dönüştü. Salonu hınca hınç dolduran seyircilerin sahnedeki her türküye eşlik ettiği anma töreninde Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel kısa bir konuşma yaparak etkinliğe destek veren sanatçılara günün anısına Kartal heykelciliği takdim etti. Yüksel konuşmasında, Ali Ekber Çiçek gibi sanatçıların kolay yetişmediğini, yaşadıkları zamanın şartlarına göre şekillenerek her biri şaheser haline gelen eserler ürettiklerini belirterek halkın gönlüne taht kurmuş sanatçıların unutulmayacağını söyledi. Kartal Belediyesi olarak Ali Ekber Çiçek'i unutmadıklarını ve düzenlenen anma programı ile halk ozanına ve onun sanatına olan saygılarını göstermek istediklerini belirten Yüksel, emek veren herkese teşekkür etti. Anma etkinliğinde merhum halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in eserlerinin seslendirenler arasında ünlü ozanın kızı Ebru Çiçek de yer aldı ve babasının Türk Halk Müziği'ne kazandırdığı iki eseri seslendirdi.