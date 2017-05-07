08.05.2017 11:05:17

Karşıyaka'nın yüzme tesisi haziran'da açılıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme havuzu için hazırlıklar devam ederken, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu bünyesindeki açık havuzun üzerini kapatarak modern bir yüzme tesisine dönüştüren belediye, Haziran ayı başında açılışı yapacak.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme havuzu için hazırlıklar devam ederken, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu bünyesindeki açık havuzun üzerini kapatarak modern bir yüzme tesisine dönüştüren belediye, Haziran ayı başında açılışı yapacak.Karşıyaka'nın kapalı yüzme havuzu ihtiyacını gidermek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonunun ön tarafındaki yarı olimpik havuzun üzerini kapattı. Tamamlanma aşamasına gelen çalışmalar kapsamında, alanın üzeri son teknoloji çatı sistemiyle kaplandı. Yerden ısıtma, nem alma ve havalandırma sistemleri kuruldu. Havuz girişi, tribünler ve soyunma odaları engelli kullanımına uygun hale getirildi. 2-10 metre derinlikteki havuz çanağında, yüzme bilmeyenler ve küçük çocukların eğitimi için 1,60 metre derinliğinde bir bölüm de oluşturuldu. Havuz içi mekanik sistemi ile seramik kaplama çalışmasının da tamamlanmasının ardından, Mayıs'ın son haftasında havuza su verilerek sistem kontrolü yapılacak.Haziran ayında törenle hizmete açılacak tesis, yüzme takımlarının antrenmanlarına ev sahipliği yapacağı belirtildi. Karşıyaka Belediyespor bünyesinde kurulacak su topu takımı da çalışmalarını bu tesiste gerçekleştirecek, yüzme kursları da açılacağı ifade edildi. İlerleyen süreçte yine aletli dalış ve cankurtaran eğitimleri verileceği kaydedilirken, vatandaşların da abonelik sistemiyle, belirli gün ve saatlerde havuzdan yararlanabileceği duyuruldu.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yüzme havuzuyla ilgili şöyle konuştu:"Karşıyakamızı sporun başkenti haline getirmek adına yıl boyunca onlarca etkinliğe, ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarken; kentimize yepyeni spor tesisleri kazandırmaya da devam ediyoruz. Modern bir sistemle üzerini kapattığımız yarı olimpik havuz, sporcularımızın tesis ihtiyacına ilaç olacak. Eğitimlere ev sahipliği yaparak yıldız sporcular yetiştireceğiz. Daha fazla vatandaşımızı yüzme sporuyla buluşturacağız."