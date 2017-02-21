21.02.2017 11:34:18

Karşıyaka'nın 'Çocuk Kütüphanesi' çok sevildi

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesinde açılan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, kitapların renkli ve sıcak dünyasını seven tüm çocukların uğrak mekanı oldu. 10 ayda 3 bin çocuk kütüphaneden yararlandı. Küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan çocuklar; oyun, müzik ve resim odalarında da yeteneklerini geliştirme imkanına kavuştu.

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Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesinde açılan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, kitapların renkli ve sıcak dünyasını seven tüm çocukların uğrak mekanı oldu. 10 ayda 3 bin çocuk kütüphaneden yararlandı. Küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan çocuklar; oyun, müzik ve resim odalarında da yeteneklerini geliştirme imkanına kavuştu.Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, hayırsever Cemal Yücesoy'un da katkılarıyla geçen nisan ayında, Zübeyde Hanım Mahallesinde Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesini açtı. 360 metrekare kapalı ve 3 bin 600 metrekare açık alana sahip kütüphanede; 5 bin kitabın yer aldığı okuma ve etkinlik salonları oluşturuldu.Hem okuyorlar hem eğleniyorlarİzmir'in en donanımlı kütüphaneleri arasında yer alan ve anne-babaların da büyük beğenisini kazanan kütüphaneden, 10 ayda yaklaşık 3 bin çocuk yararlandı. Kitapların renkli dünyasını keşfeden minik okurlar, kütüphane içindeki oyun odası, resim atölyesi ve müzik etkinlik odasında da hem yeteneklerini keşfetme hem de eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Kütüphane ile ilgili detaylı bilginin 399 40 80 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi."Tek silahımız bilim, kültür, sanat"Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bizim, kütüphanelerden, okullardan, laboratuvarlardan başka cephanemiz; bilimden, sanattan, düşünceden başka silahımız yoktur. Barış, özgürlük, çağdaşlık, laiklik uğruna verilen mücadele, başka türlü asla kazanılamaz. Karşıyaka'nın her mahallesine, en uzak köşesine, çağdaşlığın, bilimin, kültür ve sanatın ateşini taşıyoruz. Tüm anne babaları, çocuklarını bu hizmetimizden faydalandırmaya davet ediyorum" dedi.