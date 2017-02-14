14.02.2017 12:27:42

Karşıya geçerken telefonla konuşan kadına araç çarptı

Nevşehir'de telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

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Nevşehir'de telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarında telefon ile konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Rüya Dağdelen'e AG 562 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra genç kız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı halk otobüsünün kamerası tarafından ise saniye saniye görüntülendi.