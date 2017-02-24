24.02.2017 16:35:09

Kars Valisi Rahmi Doğan; 'Hocalı'da 613 Azerbaycanlı çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetilmeden zalimce katledildi'

Kars Valisi Rahmi Doğan, 25 yıl önce Hocalı'da çoluk, çocuk, yaşlı, kadın 613 kişinin zalimce katledildiğini belirtti.

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Kars Valisi Rahmi Doğan, 25 yıl önce Hocalı'da çoluk, çocuk, yaşlı, kadın 613 kişinin zalimce katledildiğini belirtti.Vali Rahmi Doğan, Hocalı katliamının insanlık tarihine sürülen kara bir leke olduğunu söyledi.Kars Valisi Rahmi Doğan, "Ermenistan birliklerinin, bundan 25 yıl önce, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine düzenledikleri saldırıda, 613 Azerbaycan vatandaşı kardeşimiz, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetilmeden zalimce katledilerek, etnik temizlik yapılmıştır. İnsanlığın gözü önünde soykırım suçu işlenmiş ve Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'si işgal edilmiştir" dedi.Hocalı Katliamı, insanlık tarihine sürülen kara bir leke olmuş, tüm insanlığın dersler çıkartması, yaşanan trajediye ilişkin vicdan muhasebesi yapması gereken önemli bir olay olarak hafızalara kazıldığını ifade eden Doğan, "Türk Milleti olarak, Hocalı'daki bu insanlık dışı katliamın acısını her zaman yüreğimizde hissediyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz" diye konuştu.Vali Doğan, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da bu haklı davada "iki devlet bir millet" olarak gördüğümüz Azerbaycanlıların yanında olduğunu kaydetti.Doğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden Azerbaycanlı Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini işletti.