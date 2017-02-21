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Kars'ta polis suçlulara göz açtırmıyor
21.02.2017 17:26:29

Kars'ta polis suçlulara göz açtırmıyor

Kars'ta polis aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda haklarında kesinleşmiş suçları bulunan 26 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kars'ta polis aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda haklarında kesinleşmiş suçları bulunan 26 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kars, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 01.02.2017-20.02.2017 tarihleri arasında 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Polis tarafından yakalanan ve haklarında 'Yağma ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Silahla Tehdit ve Hırsızlık, Dolandırıcılık, Cinsel Saldırı, Cezaevi Firarisi, İhaleye Fesat Karıştırma, Yaralama, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Nafaka Hükümlerini Uymama ve Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars'ta polisin huzur ve güvenlik arama faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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